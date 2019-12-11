Відтепер всі скарги на автошляхи від користувачів програми збираються в єдину базу, яка доступна для дорожньої служби в режимі реального часу.

Таким чином відомство зможе зібрати максимально повну інформацію про стан покриття по всій країні. А також оперативно отримувати повідомлення про ожеледицю чи обмеження в русі через аварії і реагувати на них. Вся інформація подається з точними GPS-координатами, а також з фотографіями та коментарями від водіїв, якщо останні їх додали.

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Поки система тестується у Львівській та Дніпропетровській областях. Але в подальшому має запрацювати по всій країні. “Ми зможемо ще оперативніше реагувати на скарги громадян і зосередити нашу увагу в першу чергу на найбільш проблемних ділянках доріг”, - вважає Олександр Кубраков.

Тестування триватиме ще тиждень. Скоро система запрацює в Київській, Одеській та Харківській областях. Інші області будуть додаватися поступово.