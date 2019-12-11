Отныне все жалобы на автодороги от пользователей программы собираются в единую базу, которая доступна для дорожной службы в режиме реального времени.

Таким образом ведомство сможет собрать максимально полную информацию о состоянии покрытия по всей стране. А также оперативно получать уведомления о гололедице или ограничениях в движении из-за аварий и реагировать на них. Вся информация подается с точными GPS-координатами, а также с фотографиями и комментариями от водителей, если последние их добавили.

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Пока система тестируется во Львовской и Днепропетровской областях. Но в дальнейшем должна заработать по всей стране. “Мы сможем еще оперативнее реагировать на жалобы граждан и сосредоточить наше внимание в первую очередь на наиболее проблемных участках дорог”, – считает Александр Кубраков.