Власть ожидает, что почти 70 млрд гривен на ремонт трасс поступят в Дорожный фонд благодаря доходам от акцизов с топлива и автомобилей, а также ввозных пошлин и международных инвесторов. Но доллар при этом должен стоить 28,2 грн.

Состояние украинских дорог уже давно стало притчей во языцех: еще ни одному правительству не удалось сделать так, чтобы граждане могли сказать, что дороги в их стране хотя бы в удовлетворительном состоянии. Еще в апреле 2019 год Кабинет министров отчитался о том, что они успели отремонтировать 6 800 км, а новые министры Кабмина Гончарука уже обещают модернизировать 24 тысячи км путей за будущие пять лет. Удастся ли им реализовать эти амбициозные планы, покажет время. Однако пока же они даже не могут спрогнозировать, сколько денег поступит в Государственный дорожный фонд в 2020 году.

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Много денег

В 2020 году правительство планирует направить рекордный объем финансирования на дорожную отрасль – 74,4 млрд грн. Об этом говорится в сообщении Министерства инфраструктуры.

В частности, в Государственный дорожный фонд должно поступить 69,7 млрд грн. С 2020 года его будут наполнять уже 100% акцизов с топлива и автомобилей, а также ввозной пошлины на нефтепродукты, машины и шины. Напомним, что в 2018 году в фонд поступало 50% акцизов, а в 2018-м – 75%. Кроме того, 4,7 млрд грн планируется привлечь от международных доноров.

В министерстве уточняют, что сумма, которая должна поступить в фонд, может корректироваться, поскольку она зависит от колебаний курса гривны к иностранным валютам. Прогноз в размере 69,7 млрд грн рассчитан с учетом курса гривны к доллару на уровне 28,2 грн за $ 1.

Кроме того, дополнительным источником наполнения фонда будут штрафы за нарушение габаритно-весовых норм. Правда, в правительстве пока не знают, какая именно сумма поступит по этому каналу.

В целом средства дорожного фонда в 2020 году запланировано направить на:

развитие сети и содержание автодорог общего пользования государственного значения –38,0 млрд грн;

строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автодорог общего пользования местного значения, улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах (субвенция из государственного бюджета местным бюджетам) – 22,2 млрд грн;

мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения – 3,2 млрд грн;

выплаты по долгам, привлеченным под государственные гарантии на развитие дорог – 6,3 млрд грн.

В то же время предыдущий министр инфраструктуры Владимир Омелян в одном из своих постов в Facebook, обращаясь к президенту Зеленскому и Кабмину, указывал, что первоначально предлагалось заложить в проект госбюджета на следующий год сумму побольше.

"К сожалению, цифры не такие оптимистичные, как нам хотелось. В отличие от нашего предложения предусмотреть 100% акциза с топлива на ремонт дорог с 2020 года, что, по нашим подсчетам, должен составить минимум 75 млрд грн, в проекте бюджета предусмотрено лишь 69,7 млрд грн, – написал он в соцсети. – Вы должны строить 10-15 тыс. км в год, чтобы быть лучше нас и не стать болтунами! А для этого на следующий год нужно минимум 85 млрд грн, а еще лучше 150 млрд грн только на дороги! и строгий контроль, чтобы не воровали... Надеюсь, что парламент и вы это понимаете, п этого окончательная версия бюджета будет без такого epic fail ".

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Вместе с тем, в недавнем интервью Delo.ua новый министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что оценка поступлений в Государственный дорожный фонд снижена через укрепление гривны. "Ведь фонд наполняется в том числе за счет акцизов с импортируемого топлива. Но опять-таки надо судить по результатам. Мы видим, что из года в год план поступлений в фонд перевыполняется. Поэтому не исключено, что будет и 75 млрд грн, и больше ", – заявил он.

По его словам, в 2020 году в первую очередь правительство планирует заняться ремонтом таких дорог, как Днепр – Николаев (через Кривой Рог), Александровка – Кропивницкий – Николаев, Днепр – Царичанка – Кобеляки – Решетиловка, Чугуев – Меловое (через Старобельск), Мукачево – Львов на участке между Мукачево и Ивано-Франковском, Киев – Знаменка.

Новый план

Президент Всеукраинской дорожной ассоциации Артем Гриненко уверен, что бюджет дорожного хозяйства на 2020 год существенно не изменит состояние украинских дорог. "Но думаю, мы увидим масштабные строительства. Не все 70 млрд пойдут на ремонт дорог. Часть денег пойдет на возврат долгов, а еще часть – облгосадминистрациям на ремонт местных дорог, – рассказывает он. – Этой суммы недостаточно, чтобы отремонтировать все дороги, но хватит для рынка в целом. Рынок дорожных компаний только развивается, поэтому они не смогли бы освоить безлимитный бюджет. Нам нужно привлекать ведущих иностранных игроков, чтобы они привнесли к нам новые технологии и мировое качество".

Гриненко считает, что существует много рисков, которые могут помешать в 2020 году выполнить объем работ на выделенные 70 млрд грн. "Со следующего года в Украине должен заработать механизм независимого инженера-консультанта, который будет отслеживать качество выполняемых дорожных работ. Он впервые внедряется в Украине, поэтому могут быть проблемы как с его имплементацией, так и с готовностью дорожных компаний следовать указаниям таких инженеров-консультантов, – считает он. – Кроме того, есть большие проблемы с передачей части дорог в сферу управления облгосадминистраций и децентрализацией. Мы видим, что местные власти неэффективно ремонтируют дороги. Также, думаю, будет масштабная смена всех руководителей дорожного хозяйства в областях, за которой последует период притирания новых кадров, что может привести к срывам ремонтов дорог".

Но, несмотря на возможные сложности, новая команда рассчитывает выполнить довольно амбициозные задачи, правда, сначала завершив проекты предыдущей власти. Руководитель сектора "Транспорт и инфраструктура" Офиса эффективного регулирования BRDO Владислав Притоманов напоминает, что согласно плану правительства, за следующие пять лет в стране должны быть отремонтированы 24 тыс. км дорог государственного значения.

"В июле-августе на платформе BRDO работала группа с участием Зе-команды, Государственного дорожного научно-исследовательского института и "Укравтодора", которая предложила, как это сделать и в каком порядке, – рассказывает он. – В первую очередь будут доработаны уже начатые участки, так как до 2020 года ремонты проходили отрезками, а не полностью модернизировались дороги. Поэтому их нужно соединить между собой. Также существует много участков, которые не накрыты верхним слоем полотна. Они также будут доработаны в первую очередь, так как больше всех склонны к повреждениям".

Кроме того, по словам Владислава Притоманова, в список первоочередного ремонта попадут особо опасные аварийные участки и места наибольшего количества. "Дальше будут отремонтированы аварийные мосты на трассах международного значения, – продолжает он. – Но основная часть денег в течение следующих пяти лет все же пойдет на ремонт трасс по всей их протяженности, согласно уровню загруженности транспортного потока".

Артем Гриненко считает, что Украине нужна новая пятилетняя стратегия с четким списком дорог и расписанными видами ремонтов по каждому году отдельно. "В приоритете, конечно, должны быть дороги международного значения, ведь это артерии нашей страны, по ним движется вся экономика, – говорит он. – Также нужно отдать приоритет ремонту мостов (в этом году уже упал десяток из них) и доделать те отрезки дорог, которые были начаты в 2019 году".

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