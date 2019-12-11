Влада очікує, що майже 70 млрд гривень на ремонт трас надійдуть в Дорожній фонд завдяки доходам від акцизів з палива та автомобілів, а також ввізних мит та міжнародних інвесторів. Але долар при цьому повинен коштувати 28,2 грн.

Стан українських доріг вже давно став притчею во язицех: ще жодному уряду не вдалося зробити так, щоб громадяни могли сказати, що дороги в їх країні хоча б в задовільному стані. Ще в квітні 2019 рік Кабінет міністрів відзвітував про те, що вони встигли відремонтувати ніж 6800 км, а нові міністри Кабміну Гончарука вже обіцяють модернізувати 24 тисяч км шляхів за майбутні п'ять років. Чи вдасться їм реалізувати ці амбітні плани, покаже час. Однак поки ж вони навіть не можуть спрогнозувати, скільки грошей надійде до Державного дорожнього фонду у 2020 році.

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Багато грошей

У 2020 році уряд планує направити рекордний обсяг фінансування в дорожню галузь - 74,4 млрд грн. Про це йдеться в повідомленні Міністерства інфраструктури.

Зокрема, до Державного дорожнього фонду має надійти 69,7 млрд грн. З 2020 року його наповнюватимуть вже 100% акцизів з палива та автомобілів, а також ввізного мита на нафтопродукти, машини і шини. Нагадаємо, що в 2018 році в фонд надходило 50% акцизів, а в 2018-м - 75%. Крім того, 4,7 млрд грн заплановано залучити від міжнародних донорів.

У міністерстві уточнюють, що сума, яка повинна надійти до фонду, може коригуватися, оскільки вона залежить від коливань курсу гривні до іноземних валют. Прогноз в розмірі 69,7 млрд грн розрахований з урахуванням курсу гривні до долара на рівні 28,2 грн за $ 1.

Крім того, додатковим джерелом наповнення фонду будуть штрафи за недотримання габаритно-вагових норм. Правда, в уряді поки не знають, яка саме сума надійде по цьому каналу.

В цілому кошти дорожнього фонду у 2020 році заплановано направити на:

розвиток мережі і утримання автодоріг загального користування державного значення - 38,0 млрд грн;

будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автодоріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах (субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам) - 22,2 млрд грн;

заходи щодо забезпечення безпеки дорожнього руху - 3,2 млрд грн;

виплати за боргами, залученими під державні гарантії на розвиток доріг - 6,3 млрд грн.

У той же час попередній міністр інфраструктури Володимир Омелян в одному зі своїх постів в Facebook, звертаючись до президента Зеленському та Кабміну, вказував, що спочатку пропонувалося закласти в проект держбюджету на наступний рік суму побільше.

"На жаль, цифри не такі оптимістичні, як нам хотілося. На відміну від нашої пропозиції передбачити 100% акцизу з палива на ремонт доріг з 2020 року, що, за нашими підрахунками, має скласти мінімум 75 млрд грн, в проекті бюджету передбачено лише 69 , 7 млрд грн, - написав він у соцмережі. - Ви повинні будувати 10-15 тис. км на рік, щоб бути краще нас і не стати пустодзвонами! а для цього на наступний рік потрібно мінімум 85 млрд грн, а ще краще 150 млрд грн тільки на дороги! і строгий контроль, щоб не крали ... Сподіваюся, що парламент і ви це розумієте, п цього кінцева версія бюджету буде без такого epic fail ".

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Разом з тим, в недавньому інтерв'ю Delo.ua новий міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що оцінка надходжень до Державного дорожнього фонду знижена через зміцнення гривні. "Адже фонд наповнюється в тому числі за рахунок акцизів з імпортованого палива. Але знову-таки треба судити за результатами. Ми бачимо, що з року в рік план надходжень до фонду перевиконується. Тому не виключено, що буде і 75 млрд грн, і більше ", - заявив він.

За його словами, в 2020 році в першу чергу уряд планує зайнятися ремонтом таких доріг, як Дніпро - Миколаїв (через Кривий Ріг), Олександрівка - Кропивницький - Миколаїв, Дніпро - Царичанка - Кобеляки - Решетилівка, Чугуїв - Мілове (через Старобільськ), Мукачево - Львів на ділянці між Мукачево та Івано-Франківському, Київ - Знам'янка.

Новий план

Президент Всеукраїнської дорожньої асоціації Артем Гриненко впевнений, що бюджет дорожнього господарства на 2020 рік суттєво не змінить стан українських доріг. "Але, думаю, ми побачимо масштабні будівництва. Не всі 70 млрд підуть на ремонт доріг. Частина грошей піде на повернення боргів, а ще частина - облдержадміністраціям на ремонт місцевих доріг, - розповідає він. - Цієї суми недостатньо, щоб відремонтувати всі дороги, але вистачить для ринку в цілому. Ринок дорожніх компаній тільки розвивається, тому вони не змогли б освоїти безлімітний бюджет. Нам потрібно залучати провідних іноземних гравців, щоб вони привнесли до нас нові технології і світову якість ".

Гриненко вважає, що існує багато ризиків, які можуть перешкодити в 2020 році виконати обсяг робіт на виділені 70 млрд грн. "З наступного року в Україні має запрацювати механізм незалежного інженера-консультанта, який буде відслідковувати якість виконуваних дорожніх робіт. Він вперше впроваджується в Україні, тому можуть бути проблеми як з його імплементацією, так і з готовністю дорожніх компаній слідувати вказівкам таких інженерів-консультантів, - вважає він. - Крім того, є великі проблеми з передачею частини доріг в сферу управління облдержадміністрацій і децентралізацією. Ми бачимо, що місцева влада неефективно ремонтують дороги. Також, думаю, буде масштабна зміна всіх керівників дорожнього господарства в областях, за яким послідує період притирання нових кадрів, що може привести до зривів ремонтів доріг ".

Але, незважаючи на можливі складнощі, нова команда розраховує виконати досить амбітні завдання, правда, спочатку завершивши проекти попередньої влади. Керівник сектору "Транспорт та інфраструктура" Офісу ефективного регулювання BRDO Владислав Притоманова нагадує, що, згідно з планом уряду, за наступні п'ять років в країні повинні бути відремонтовані 24 тис. Км доріг державного значення.

"У липні-серпні на платформі BRDO працювала група за участю Зе-команди, Державного дорожнього науково-дослідного інституту та" Укравтодору ", яка запропонувала, як це зробити і в якому порядку, - розповідає він. - У першу чергу будуть дороблені вже розпочаті ділянки, так як до 2020 року ремонти проходили відрізками, а не повністю модернізувалися дороги. Тому їх потрібно з'єднати між собою. також існує багато ділянок, які не накриті верхнім шаром полотна. Вони також будуть дороблені в першу чергу, так як більше всег про схильні до пошкоджень ".

Крім того, за словами Владислава Притоманова, в список першочергового ремонту потраплять особливо небезпечні аварійні ділянки і місця найбільшої кількості. "Далі буде відремонтовано аварійні мости на трасах міжнародного значення, - продовжує він. - Але основна частина грошей протягом наступних п'яти років все ж піде на ремонт трас по всій їх протяжності? Згідно рівню завантаженості транспортного потоку".

Артем Гриненко вважає, що Україні потрібна нова п'ятирічна стратегія з чітким переліком доріг і розписаними видами ремонтів по кожному року окремо. "У пріоритеті, звичайно, повинні бути дороги міжнародного значення, адже це артерії нашої країни, по ним рухається вся економіки, - говорить він. - Також потрібно віддати пріоритет ремонту мостів (в цьому році вже впав десяток з них) і доробити ті відрізки доріг , які були розпочаті в 2019 році ".

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