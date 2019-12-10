Підприємство стане останнім активом американського концерну в РФ.

Американський концерн General Motors продасть свій останній актив у спільному підприємстві з АвтоВАЗом – завод в Тольятті, де випускаються Niva. Випускати машину продовжить російсько-французьке підприємство, а називатись вона буде Lada Niva.

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АвтоВАЗ викупить у американського партнера 50% акцій спільного підприємства, збільшивши свою частку до 100%. Фінансові умови угоди сторони не розкриваються.

На глобальному ринку General Motors є конкурентом альянсу Renault-Nissan, до того ж, присутність американського виробника в Росії очікуваної вигоди не принесла. А продаж заводу обумовлений також тим фактом, що Chevrolet Niva вже давно потребує оновлення, а для цього потрібні значні інвестиції у виробничу базу. GM переклала усі клопоти на плечі нових повноправних господарів – Alliance Rostec Auto.

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