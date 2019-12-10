У грудні компанія Citroёn оголосила спеціальну знижку на комфортний хетчбек C4 Cactus!

Тепер вартість автомобіля в максимальній комплектації Shine стартує від 480 800 грн. І слід зазначити, що дана акція поширюється не на торішній склад, а на свіжу поставку автомобілів. Термін дії пропозиції обмежений.

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Хетчбек Citroёn C4 Cactus задає новий рівень комфорту в своєму класі, і для цього в арсеналі автомобіля є два козирі. Перший – це унікальна підвіска РНС (Progressive Hydraulic Cushions) зі спеціальними амортизаторами, яка дозволяє зробити поїздку м'якою, при цьому зберігши відмінну міську маневреність. Другий – автомобіль оснащений м'якими сидіннями підвищеного комфорту Advanced Comfort і відрізняється поліпшеною звукоізоляцією, що гарантує абсолютно новий рівень комфорту від перебування в салоні.

Дизайн Citroёn C4 Cactus пропонує найширші можливості персоналізації: дев'ять кольорів кузова, чотири колірні пакета Color Packs, кілька типів колісних дисків - разом 31 комбінація екстер'єру! Крім того, хетчбек оснащений 11-ю системами допомоги водієві, серед них: камера заднього виду, система автоматичного запуску і зупинки двигуна, система допомоги при старті в гору Hill Assist, допомога при екстреному гальмуванні, круїз-контроль з обмежувачем швидкості та ін.

Всі ці переваги вже включені в комплектацію Citroёn C4 Cactus Shine, який і пропонується з вигодою 30 000 грн і тепер коштує від 480 800 грн.

Комплектація за спеціальною ціною агрегируется з двигуном 1,5 BlueHDi на 120 л. с. і 6-ст. АКПП –одним з найбільш економічних варіантів моделі. Витрата палива в змішаному циклі складає лише від 4,0 л на 100 км. Турбодизель розвиває 120 к.с. потужності і 300 Нм крутного моменту, що забезпечує максимальну швидкість 201 км / год і розгін 0-100 км / год за 8,7 секунд. Дана версія Citroёn C4 Cactus є найшвидшою в українській лінійці моделі. Важливо відзначити, що турбодизель працює в парі з 6-ступінчастою АКПП серії ЕАТ6: класичний гідротрансформатор від японської компанії AISIN пропонує максимально плавні і непомітні перемикання, можливість вибору передач в ручному режимі, додатковий зимовий і спортивний режими роботи.

Більш того, до вище описаного переліку плюсів додався ще один – з цього року заводська гарантія на легковий ряд автомобілів Citroen розширилася до 3-х років або 100 000 км пробігу. Також нагадаємо, що навіть якщо у вас немає повної суми для оплати – автомобіль можна придбати за допомогою програм фінансування Citroёn Financial Services. І, можливо, саме ці умови допоможуть вам здійснити мрію про новий автомобіль під Новий рік.

Детальніше дізнатися про хетчбек Citroёn C4 Cactus можна в шоу-румі моделі. Запис на тест-драйв доступна за посиланням.

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