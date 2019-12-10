В декабре компания Citroёn объявила специальную скидку на комфортный хэтчбек C4 Cactus!

Теперь стоимость автомобиля в максимальной комплектации Shine стартует от 480 800 грн. И следует отметить, что данная акция распространяется не на прошлогодний состав, а на свежую поставку автомобилей. Срок действия предложения ограничен.

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Хэтчбек Citroёn C4 Cactus задает новый уровень комфорта в своем классе, и для этого в арсенале автомобиля есть два козыря. Первый – это уникальная подвеска РНС (Progressive Hydraulic Cushions) со специальными амортизаторами, которая позволяет сделать поездку мягкой, при этом сохранив отличную городскую маневренность. Второй – автомобиль оснащен мягкими сиденьями повышенного комфорта Advanced Comfort и отличается улучшенной звукоизоляцией, что гарантирует совершенно новый уровень комфорта от пребывания в салоне.

Дизайн Citroёn C4 Cactus предлагает широкие возможности персонализации: девять цветов кузова, четыре цветовых пакета Color Packs, несколько типов колесных дисков – вместе 31 комбинация экстерьера! Кроме того, хэтчбек оснащен 11-ю системами помощи водителю, среди них: камера заднего вида, система автоматического запуска и остановки двигателя, система помощи при старте в гору Hill Assist, помощь при экстренном торможении, круиз-контроль с ограничителем скорости и др.

Все эти преимущества уже включены в комплектацию Citroёn C4 Cactus Shine, который и предлагается с выгодой 30 000 грн и теперь стоит от 480 800 грн.

Комплектация по специальной цене агрегируется с двигателем 1,5 BlueHDi на 120 л. с. и 6-ст. АКПП одна из наиболее экономичных вариантов модели. Расход топлива в смешанном цикле составляет всего от 4,0 л на 100 км. Турбодизель развивает 120 л.с. мощности и 300 Нм крутящего момента, обеспечивает максимальную скорость 201 км/ч и разгон 0-100 км/ч за 8,7 секунд. Данная версия Citroёn C4 Cactus является самой быстрой в украинской линейке модели. Важно отметить, что турбодизель работает в паре с 6-ступенчатой ​​АКПП серии ЕАТ6: классический гидротрансформатор от японской компании AISIN предлагает максимально плавные и незаметные переключения, возможность выбора передач в ручном режиме, дополнительный зимний и спортивный режимы работы.

Более того, в выше описанного перечня плюсов добавился еще один – с этого года заводская гарантия на легковой ряд автомобилей Citroen расширилась до 3-х лет или 100 000 км пробега. Также напомним, что даже если у вас нет полной суммы для оплаты – автомобиль можно приобрести с помощью программ финансирования Citroёn Financial Services. И, возможно, именно эти условия помогут вам осуществить мечту о новом автомобиле под Новый год.

Подробнее узнать о хэтчбеке Citroёn C4 Cactus можно в шоу-руме модели. Запись на тест-драйв доступна по ссылке.

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