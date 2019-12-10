Предприятие станет последним активом американского концерна в РФ.

Американский концерн General Motors продаст свой последний актив в совместном предприятии с АвтоВАЗом – завод в Тольятти, где выпускаются Niva. Выпускать машину продолжит российско-французское предприятие, а называться она будет Lada Niva.

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АвтоВАЗ выкупит у американского партнера 50% акций совместного предприятия, увеличив свою долю до 100%. Финансовые условия сделки стороны не раскрывают.

На глобальном рынке General Motors является конкурентом альянса Renault-Nissan, к тому же, присутствие американского производителя в России ожидаемой выгоды не принесло. А продажа завода обусловлена также тем фактом, что Chevrolet Niva уже давно нуждается в обновлении, а для этого нужны значительные инвестиции в производственную базу. GM перевела все хлопоты на плечи новых полноправных хозяев – Alliance Rostec Auto.

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