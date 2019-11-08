Виробничий майданчик у місті Лордстаун перейшов у власність одноіменної фірми – Lordstown Motors, яка готується з наступного року почати випуск акумуляторного пікапа під назвою Endurance.

Після кількарічних проблем з заводом у місті Лордстаун і навіть планів про повне закриття, компанія General Motors знайшла спосіб позбутися його з мінімальною шкодою для своїх співробітників.

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Робітники, які не перейдуть у штат нового власника заводу, зможуть отримати роботу на перспективному заводі General Motors, оскільки концерн має плани збудувати новий завод з виробництва електромобілів, неподалік від проданого. Вартість угоди між GM та Lordstown Motors Corp не називається.

Фото: LMC Endurance / Lordstown Motors Corp

Відомо, що Lordstown Motors (LMC) безпосередньо пов’язана з фірмою Workhorse, яка випускає електричні фургони та неказистий батарейний пікап. А також дрони для доставки. І працює над пасажирським комптером

Перша модель LMC – також пікап,відомий під назвою Endurance (“Витривалість”). Фірма сподівається запустити його виробництво вже наступного року.

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