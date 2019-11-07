Компактний родстер протримався на конвеєрі шість років, але показники його продажів увесь час були мізерними.

Корпоративний механізм новоутвореного трансконтинентального альянсу привів у рух “сплячий” бренд Alfa Romeo. Відновлення розпочалось зі скорочення витрат.

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Компанія Alfa Romeo офіційно оголосила проприпинення виробництва середньомоторного спорткара 4C, який випускався з 2013 року в кузові купе, а з 2015-го – як відкритий Spider. Нещодавно італійська марка оголосила про відмову від своїх спортивних проектів для того, аби зосередитись на масових моделях своєї лінійки, тож цей крок відповідає наміченій стратегії.

Alfa Romeo досить непогано продає седан Giulia та кросовер Stelvio, однак вибір моделей марки не надто широкий, тож Alfa Romeo переживає скрутні часи. У Європі “Альфі” бракує компактного кросовера та економічного сітікара. Tonale вийде на ринок лише у другій половині наступного року, оновлення старіючого хетчбека Giulietta чекати не менше, а на заміну компактного хетча MiTo, знятого з виробництва у 2018 році, поки взагалі нічого не знайшли.

Та злиття материнського концерну Fiat-Chrysler з альянсом Peugeot-Citroen незабаром може змінити ситуацію, як це трапилось раніше з маркою Opel, яку французи почали поступово “приводити до життя”. PCA поділиться з FCA технологіями, що справді може змінити ситуацію для Alfa Romeo на краще. З іншого боку, автомобілі Alfa Romeo, які завжди вирізнялись з-поміж решти, в результаті використання чужорідних агрегатів, можуть втратити свою автентичність і перетворитись на клонів Peugeot й Citroen.

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