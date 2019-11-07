Компактный родстер продержался на конвейере шесть лет, но показатели его продаж все время были мизерными.

Корпоративный механизм вновьсозданного трансконтинентального альянса привел в движение "спящий" бренд Alfa Romeo. Восстановление началось с сокращения расходов.

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Компания Alfa Romeo официально объявила о прекращении производства среднемоторного спорткара 4C, который выпускался с 2013 года в кузове купе, а с 2015 года - как открытый Spider. Недавно итальянская марка объявила об отказе от своих спортивных проектов для того, чтобы сосредоточиться на массовых моделях своей линейки, поэтому этот шаг соответствует намеченной стратегии.

Alfa Romeo достаточно неплохо продает седан Giulia и кроссовер Stelvio, однако выбор моделей марки не слишком широкий, поэтому Alfa Romeo переживает трудные времена. В Европе "Альфе" не хватает компактного кроссовера и экономического ситикара. Tonale выйдет на рынок только во второй половине следующего года, обновление стареющего хэтчбека Giulietta ждать не меньше, а на замену компактного хэтча MiTo, снятого с производства в 2018 году, пока вообще ничего не нашли.

И слияние материнского концерна Fiat-Chrysler с альянсом Peugeot-Citroen в скором времени может изменить ситуацию, как это случилось ранее с маркой Opel, которую французы начали постепенно "приводить к жизни". PCA поделится с FCA технологиями, что вполне может изменить ситуацию для Alfa Romeo к лучшему. С другой стороны, автомобили Alfa Romeo, которые всегда отличались среди остальных, в результате использования чужеродных агрегатов, могут потерять свою аутентичность и превратиться в клонов Peugeot и Citroen.

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