Производственная площадка в городе Лордстаун перешла в собственность одноименной фирмы – Lordstown Motors, которая готовится со следующего года начать выпуск аккумуляторного пикапа под названием Endurance.

После нескольких лет проблем с заводом в городе Лордстаун и даже планов о полном закрытии, компания General Motors нашла способ избавиться от него с минимальным ущербом для своих сотрудников.

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Рабочие, которые не перейдут в штат нового собственника завода, смогут получить работу на перспективном заводе General Motors, поскольку концерн имеет планы построить новый завод по производству электромобилей, неподалеку от проданного. Стоимость сделки между GM и Lordstown Motors Corp не называется.

Фото: LMC Endurance / Lordstown Motors Corp

Известно, что Lordstown Motors (LMC) напрямую связана с фирмой Workhorse, которая выпускает электрические фургоны и неказистый батарейный пикап. А также дроны для доставки. И работает над пассажирским комптером.

Первая модель LMC – также пикап, известный под названием Endurance (“Выносливость”). Фирма надеется запустить его в производство уже в следующем году.

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