Соперники для пикапа Tesla плодятся быстрее, чем сообщения в Твиттере Илона Маска.

О существовании бренда Neuron EV еще вчера почти никто не знал, вне его офиса, однако калифорнийский стартап громко заявил о себе с неожиданной трибуны – выставки China International Import Expo в Шанхае.

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Стартап Neuron EV, основанный в 2017 году, презентовал две из своих будущих моделей: пикап и грузовик. В планах – электрический автобус-трамвай, минивэн-трансформер и беспилотная грузовая платформа, которая может превращаться в пассажирский шаттл. До серийного производства еще далеко, сейчас фирма еще не готова назвать хоть какие-то сроки, однако конструкционная универсальность концептов обещает им светлые перспективы.

Фото: концептуальный пикап Neuron EV T/ONE / Neuron EV

Электрический пикап T/ONE, как и остальные трансформеры новой марки, имеет модульный кузов-платформу, которая может быть с бортами или без них, позволяет цеплять фуру или сделать его закрытым, превратив в пассажирский отсек с креслами. Еще одна интересная особенность пикапа – в зависимости от конфигурации салона, кресло водителя может устанавливаться в центре кабины или сбоку, как у обычного автомобиля. Панель приборов – отсутствует, вместо нее предполагается использовать персональный смартфон или планшет.

T/ONE имеет длину около 5,5 метров. Кроме стандартной тяговой батареи, у внедорожника есть быстросъемный резервный источник питания и солнечные панели, вмонтированные в крышу крышки грузовой платформы. Автономный запас хода на одной зарядке – 480 километров.

Фото: электрический тягач Neuron EV TORQ / Neuron EV

О тягаче Neuron EV TORQ также известно немного. Он использует ту же электрическую платформу-тележку, что и пикап, масштабируемую, согласно его классу. Он оснащен несколькими источниками питания и может менять форму в зависимости от потребностей. В салоне тягача есть только одно кресло и спальный отсек. Очевидно, что этот автомобиль нацелен отобрать клиентов у Tesla Semi.

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