Суперники для пікапа Tesla плодяться швидше, ніж повідомлення у Твіттері Ілона Маска.

Про існування бренду Neuron EV ще вчора майже ніхно не знав, поза межами його офісу, однак каліфорнійський стартап голосно заявив про себе з несподіваної трибуни – виставки China International Import Expo у Шанхаї.

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Стартап Neuron EV, заснований у 2017 році, презентував дві зі своїх майбутніх моделей: пікап та вантажівку. У планах – електричний автобус-трамвай, мінівен-трансформер та безпілотна вантажна платформа, яка може перетворюватись на пасажирський шаттл. До серійного виробництва ще далеко, зараз фірма ще не готова назвати хоч якісь терміни, однак конструкційна універсальність концептів обіцяє їм світлі перспективи.

Фото: концептуальний пікап Neuron EV T/ONE / Neuron EV

Електричний пікап T/ONE, як і решта трансформерів нової марки, має модульний кузов-платформу, котра може бути з бортами чи без них, дозволяє чіпляти фуру або зробити його закритим, перетворивши на пасажирський відсік з кріслами. Ще одна цікава особливість пікапа – залежно від конфігурації салону, крісло водія може встановлюватись у центрі кабіни або збоку, як у звичайного автомобіля. Панель приладів – відсутня, замість неї передбачається використовувати персональний смартфон чи планшет.

T/ONE має довжину близько 5,5 метрів. Крім стандартної тягової батареї, у позашляховика є швидкознімнне резервне джерело живлення і сонячні панелі, вмонтовані у дах кришки вантажної платформи. Автономний запас ходу на одній зарядці – 480 кілометрів.

Фото: електричний тягач Neuron EV TORQ / Neuron EV

Про тягач Neuron EV TORQ також відомо небагато. Він використовує ту ж електричну платформу-візок, що й пікап, масштабовану, відповідно до його класу. Він оснащений декількома джерелами живлення і може змінювати форми, залежно від потреб. У салоні тягача є лише одне крісло і спальний відсік. Очевидно, що цей автомобіль націлений відібрати клієнтів у Tesla Semi.

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