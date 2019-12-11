Новоявленный автопроизводитель называется Lordstown Motors Corp планирует выпускать исключительно электрокары и скупает все, что распродает General Motors.

Стало известно, что General Motors выделит 40 милионов долларов на финансирование Lordstown Motors – компании, которая недавно согласилась выкупить заводской комплекс GM Lordstown Complex.

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Средства будут выделены в виде займа, причем юридические документы свидетельствуют, что их целевое назначение – ремонтные работы на только выкупленном заводе. Carscoops, ссылаясь на The Detroit Free Press сообщает, что для стартапа Lordstown Motors в GM практически открыта кредитная линия и, при необходимости, производитель электрокаров может взять вкредит еще $ 50 миллионов.

Файлы также свидетельствуют о том, что GM сохранил за собой возможность выкупить объект и все переданные активы, а также имеет право взять в аренду 4,65 гектара фабрики и еще 3,7 гектара земли. Заводской комплекс перешел в собственность Lordstown Motors 7 ноября, после того, как его в марте GM объявила о его закрытии. В Лордстауне выпускали единственную модель – Chevrolet Cruze.

Стартап Lordstown Motors намерен выпускать на своем новом заводе электрический пикап Endurance. Для его производства предполагается использовать компоненты, лицензированные Workhorse – другого электрического стартапа с США. На данный момент информации о Endurance крайне мало, однако разработчики обещают массовый электрокар по цене около $ 50 тысяч и полным приводом в базовом оснащении.

Фото: LM Endurance / Lordstown Motors

Шеф компании Стив Бернс обещает начать производство электрического пикапа к концу следующего года. Кроме привлечения средств от General Motors, его фирма также обеспечена финансовой поддержкой в ​​розмере еще $ 450 миллионов от "Инвестиционного банка Кливленда Gibbons Lang & Co".

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