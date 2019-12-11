Батарейные модификации Q7 оказались достаточно мощными и экономичными, хотя сами стоят недешево.

Audi пополнила линейку Q7 исполнениями 55 TFSI e и 60 TFSI e. Средний показатель расхода бензина – менее 3 литров. Обе новинки уже доступны для заказа.

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Силовая установка Audi Q7 55 TFSI e и 60 TFSI e одна на двоих, построенная вокруг 3-литрового турбомотора V6, производительность которого составляет 340 л.с. и 450 Нм крутящего момента. Электромотор интегрирован в 8-диапазонный автомат. Для версии 55 TFSI e совокупная отдача установки достигает 381 л.с. и 600 Нм, тогда как 60 TFSI e генерирует 456 л.с. и 700 Нм. Ускорение с места до первой сотни у гибридного Q7 2020 занимает 5,9 и 5,7 секунды, максимальная скорость обоих равна 240 км/час.

Самые приятные цифры в характеристиках новинок – показатели потребления горючего. В комбинированном цикле оба кроссовера тратят 3-2,8 литра бензина на 100 километров, по оценке в системе NEFZ, тогда как по методу WLTP показатели несколько выше – 3,9-3,1 литра. Вообще без бензина, благодаря аккумулятору на 17,3 кВт*ч, внедорожники могут преодолевать до 43 километров, однако максимальная скорость при этом будет ограничена 135 км/час.

Фото: Audi 60 TFSI e предлагается только в комплектации S Line / Audi

В Германии прием заказов на обе новинки уже открыт, цены стартуют с 74 800 и 89 500 евро за Audi Q7 55 TFSI e и Audi 60 TFSI e, соответственно.

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