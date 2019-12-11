Батарейні модифікації Q7 виявились достатньо потужними і економічними, хоча самі коштують недешево.

Audi поповнила лінійку Q7 виконаннями 55 TFSI e та 60 TFSI e. Середній показник витрати бензину – менше 3 літрів. Обидві новинки вже доступні для замовлення.

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Силова установка в Audi Q7 55 TFSI e та 60 TFSI e одна на двох, збудована довкола 3-літрового V6 турбомотора, продуктивність якого становить 340 к.с. і 450 Нм крутного моменту. Електромотор інтегрований в 8-діапазонний автомат. Для версії 55 TFSI e сукупна віддача установки сягає 381 к.с. і 600 Нм,тоді як 60 TFSI e генерує 456 к.с. і 700 Нм. Прискорення з місця до першої сотні у гібридних Q7 2020 займає 5,9 та 5,7 секунди, максимальна швидкість обох дорівнює 240 км/год.

Найприємніші цифри в характеристиках новинок – показники споживання пального. В комбінованому циклі обидва кросовери витрачають 3-2,8 літри бензину на 100 кілометрів, за оцінкою в системі NEFZ, тоді як за методом WLTP показники трохи вищі – 3,9-3,1 літри. Взагалі без бензину, завдяки акумулятору на 17,3 кВт*год, позашляховики можуть долати до 43 кілометрів, однак максимальна швидкість при цьому буде обмежена 135 км/год.

Фото: Audi 60 TFSI e пропонується лише в комплектації S Line / Audi

У Німеччині прийом замовлень на обидві новинки вже відкритий, ціни стартують з 74 800 та 89 500 євро за Audi Q7 55 TFSI e та Audi 60 TFSI e, відповідно.

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