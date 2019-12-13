Тізерне зображення новинки, яка готується до дебюту наступного року, було виявлене у презентаційних матеріалах GLA.

Mercedes-Benz готовит к выпуску третью модель с электрического семейства EQ. Вслед за кроссовером и бизнес-седаном должен выйти относительно доступный кросс-хэтч с индексом EQA.

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Фото: концепт Mercedes-Benz EQA / Daimler

Первый концепт EQA, представленный во Франкфурте, был трехдверным и ближе к классу хэтчбеков, чем до кроссоверов. Однако шпионские снимки свидетельствуют, что от кузова купе немецкая марка решила отказаться в угоду современным трендам, так же, как и сделать электрический аналог не A-Class, а GLA.

Фото: шпионский снимок тестового мула Mercedes-Benz EQA / Motor1

Судя по изображениям, особых дизайнерских изысков от компактного электро-кроссовера ждать не стоит, он будет похожим и на свой бензиновый аналог, и на другие модели EQ – глухая панель на месте радиаторной решетки, голубая подсветка, глянцевый экстерьер и цифровые внутренности.

Дебютирует серийный Mercedes-Benz EQA в течение следующего года, а вслед за ним должна выйти и старшая модель под индексом EQB. Обычный GLA также получит энергетический заряд следующего года – для него готовят как минимум две гибридные силовые установки, с которыми он сможет проезжать на чистой электроэнергии до 70 километров.

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