Юным пассажирам должны понравиться поездки по пересеченной местности в таких "царских" сиденьях.

Победой во внедорожном ралли-рейде Джеймс Гликенхаус доказал, что его новый багги – настоящий вездеход. После того, как с боевой двухдверной машины счистили 160 килограммов гоночной грязи, у Scuderia Cameron Glickenhaus появилось время, чтобы раскрыть некоторые детали о “гражданской” версии машины – четырехдверной.

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После победы в Baja 1000, причудливые внедорожники Джеймса Гликенхауса привлекли к себе значительное внимание. Свежий пост в Facebook от босса SCG демонстрирует внутреннее пространство четырехдверного Boot.

Фото: четырехдверный SCG Boot / Scuderia Cameron Glickenhaus

На самом деле автомобиль четырехместный, однако между креслами заднего ряда достаточно места для размещения детского автокресла. Причем сиденье для малышей устанавливается на своеобразном постаменте, обеспечивающем пятому пассажиру великолепный угол обзора.



Фото: двухдверный SCG Boot / Scuderia Cameron Glickenhaus

Несколько странным представляется оснащение переднего ряда SCG Boot – кресла размещены едва не вплотную друг к другу, а со стороны дверей остается много свободного пространства. Гликенхаус объясняет, что такое позиционирование передних кресел используется в лемановских болидах.

Работа над интерьером машины еще не завершена, поэтому вид салона четырехдверного SCG Boot еще может измениться, после того, как будут завершены все необходимые тесты. До начала следующего года Scuderia Cameron Glickenhaus обещает вывести на дороги минимум 20 двухдверных или четырехдверных внедорожников.

Двигатель SCG Boot – это компрессорный 6,2-литровый V8 LT4 от Chevrolet Corvette Z06 мощностью в 650 л. с. Он расположен в пределах базы. Все машины собираются вручную, а стоимость Boot от Scuderia Cameron Glickenhaus начинается с отметки в 287 500 долларов. За дополнительные $166 750 можно получить джип, бронированный по классу В6.

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