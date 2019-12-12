Автомобиль называется Factory Five F9R, имеет карбоновый кузов, массу 1090 килограммов и 750-сильный двигатель. Старт производства – конец 2020 или первая четверть 2021 года.

Кит-кары – это тройное удовольствие для автофанатов: за умеренные деньги можно получить автомобиль, который лучше дорогих суперкаров по характеристикам, да еще и собрать его нужно самому.

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Последний пункт не все автолюбители считают преимуществом, ведь мы привыкли к тому, что купленные нами аксессуары и техника уже готовы к использованию. Но тот факт, что за 25 тысяч долларов можно получить автомобиль (Factory Five GTM), который оставит позади Porsche Carrera GT, Ferrari 599 Fiorano или Z06 Corvette, способен убедить "неверующих".

Суперкар Factory Five Racing GTM использует компоненты Chevrolet C5 Corvette, а также коробку передач от Porsche 911 или 5-ступенчатую трансмиссию Mendeola. Стоимость набора составляет от 25 тысяч долларов. Однако на сегодняшний день автомобиль имеет несколько устаревший дизайн и архаичную технику, поэтому Factory Five Racing готовит для него замену.

Фото: актуальные модели Factory Five Racing / Factory Five Racing

Новый суперкар получил название Factory Five F9R. Он имеет полностью карбоновый кузов, который помогает удерживать массу в пределах одной тонны, шасси собственной конструкции, переднемоторную компоновку с агрегатом V12 емкостью 9,5 литров, который производит 750 лошадиных сил и 959 ньютон-метров крутящего момента.

Фото: Factory Five F9R / Factory Five Racing

Кроме огромного V12 новый суперкар Factory Five может содержать под капотом более скромные моторы – так называемые "смолл-блоки" от Ford и двигатели серии LS от General Motors.

Полевые тесты Factory Five F9R планируют начать весной следующего года, а до конца 2020-го или в начале 2021 года перейти к производству машины. Цены пока не называются, однако можно предположить, что новый суперкар от Factory Five будет иметь такой же демократический ценник, как и предыдущий.

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