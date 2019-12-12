Автомобіль називається Factory Five F9R, має карбоновий кузов, масу 1090 кіло та 750-сильний двигун. Старт виробництва – кінець 2020 року або перша чверть 2021 року.

Кіт-кари – це потрійне задоволення для автофанатів: за помірні гроші можна отримати автомобіль, кращий за дорогі суперкари за характеристиками, та ще й зібрати його потрібно самому.

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Останній пункт не усі автолюбителі вважають перевагою, адже ми звикли до того, що куплені нами девайси та техніка вже готові до використання. Але той факт, що за 25 тисяч доларів можна отримати автомобіль (Factory Five GTM), який залишить позаду Porsche Carrera GT, Ferrari 599 Fiorano або Z06 Corvette, здатен переконати “невіруючих”.

Суперкар Factory Five Racing GTM використовує компоненти Chevrolet C5 Corvette, а також коробку передач від Porsche 911 або 5-ступеневу трансмісію Mendeola. Вартість набору становить від 25 тисяч доларів. Однак на сьогоднішній день автомобіль має дещо застарілий дизайн та архаїчну техніку, тож Factory Five Racing готує для нього заміну.

Фото: актуальні моделі Factory Five Racing / Factory Five Racing

Новий суперкар отримав назву Factory Five F9R. Він має повністю карбоновий кузов, який допомагає утримувати масу в межах однієї тонни, шасі власної конструкції, передньомоторне компонування з агрегатом V12 ємністю 9,5 літрів, котрий продукує 750 кінських сил та 959 ньютон-метрів крутного моменту.

Фото: Factory Five F9R / Factory Five Racing

Крім велетенського V12 новий суперкар Factory Five може містити під капотом скромніші мотори – так звані “смолл-блоки” від Ford та двигуни серії LS від General Motors.



Польові тести Factory Five F9R планують розпочати навесні наступного року, а до кінця 2020-го або на початку 2021 року перейти до виробництва машини. Ціни поки не називаються, однак можна припустити, що новий суперкар від Factory Five матиме такий же демократичний цінник, як і попередній.

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