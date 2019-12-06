Кілька ентузіастів виробляють репліки британських класичних авто Lotus та Cobra.

В приміщенні колишньої дирекції свинокомплексу села Веселе Запорізької області існує невелике виробництво реплік відомих авто. Ентузіаст Василь Киреєв з двома друзями поставив на потік виробництво оригінальних авто, які купують навіть на Близькому Сході.

Інженер-механік за освітою, Василь Киреєв вирішив створити невеличкий бізнес, щоб було не сумно на пенсії. Він натрапив на буклет британських авто 50-тих років минулого століття Lotus Super Seven і Cobra Shelby і вирішив створювати їх в Україні.

Читайте також: чому українці досі купують ВАЗ-2106

Щоб налагодити мілкосерійне виробництво, Василь поїхав в Англію, де було виробництво цих авто. Зокрема, завод DAX виготовляв репліки відомої моделі Cobra Shelby – AC 427 Cobra. Там конструктор ознайомився з технологією виробництва, дізнався про креслення та розміри форм.

У автомобілів – трубчата рама та склопластиковий кузов, який виклеюється за формами. Ходова та силовий агрегат використовується з серійних вживаних авто – Ford, BMW чи Opel.

Якщо на перші автомобілі потрібно було багато часу, то зараз виробництво майже серійне: на створення одного авто силами двох людей йде 4 місяці.

Вартість реплікару, створеного за заводі в Веселому – 30-36 тисяч доларів. Вживаний варіант можна придбати і за 14 тисяч. Частіше всього такі авто купують українці, хоча одне продали в Арабські Емірати. Побачити ці авто можна у Харкові (Фельдман екопарк), Києві та Одесі.

Нагадаємо, що українці поставили рекорд з купівлі супердорогих авто.