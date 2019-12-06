Несколько энтузиастов производят реплики британских классических авто Lotus и Cobra.

В помещении бывшей дирекции свинокомплекса села Веселое Запорожской области существует небольшое производство реплик известных авто. Энтузиаст Василий Киреев с двумя друзьями поставил на поток производство оригинальных авто, которые покупают даже на Ближнем Востоке.

Инженер-механик по образованию, Василий Киреев решил создать небольшой бизнес, чтобы было не грустно на пенсии. Он наткнулся на буклет британских авто 50-х годов прошлого века Lotus Super Seven и Cobra Shelby и решил создавать их в Украине.

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Чтобы наладить мелкосерийное производство, Василий поехал в Англию, где было производство этих авто. В частности, завод DAX изготавливал реплики известной модели Cobra Shelby – AC 427 Cobra. Там конструктор ознакомился с технологией производства, узнал о чертежах и размерах фар.

У автомобилей – трубчатая рама и стеклопластиковый кузов, который виклеивается по формам. Ходовая и силовой агрегат используется из серийных подержанных авто – Ford, BMW или Opel.

Если на первые автомобили нужно было много времени, то сейчас производство почти серийное: на создание одного авто силами двух человек идет 4 месяца.

Стоимость репликара, созданного по заводе в Веселом – 30-36 тысяч долларов. Подержанных вариант можно приобрести и за 14 тысяч. Чаще всего такие авто покупают украинцы, хотя одно продали в Арабские Эмираты. Увидеть эти авто можно в Харькове (Фельдман экопарк), Киеве и Одессе.

Напомним, что украинцы поставили рекорд по покупке супер дорогих автомобилей​​​​​​​