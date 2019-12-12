Юним пасажирам мають сподобатись поїздки пересіченою місцевістю у таких "царських" сидіннях.

Перемогою у позашляховому раллі-рейді Джеймс Глікенхаус довів, що його новий баггі – справжній всюдихід. Після того, як з бойової дводверної машини зчистили 160 кілограмів гоночної багнюки, у Scuderia Cameron Glickenhaus з’явився час, аби розкрити деякі деталі про “цивільну” версію машини – чотиридверну.

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Після перемоги у Baja 1000, химерні позашляховики Джеймса Глікенхауса привернули до себе значну увагу. Свіжий пост у Facebook від боса SCG демонструє внутрішній простір чотиридверного Boot.

Фото: чотиридверний SCG Boot / Scuderia Cameron Glickenhaus

Насправді автомобіль чотиримісний, однак між кріслами заднього ряду достатньо місця, для розміщення дитячого автокрісла. Причому сидіння для малечі встановлюється на своєрідному постаменті, що забезпечує п’ятому пасажиру чудовий кут огляду.



Фото: дводверний SCG Boot / Scuderia Cameron Glickenhaus

Дещо дивним видається спорядження переднього ряду SCG Boot – крісла розміщені ледь не впритул одне до одного, а з боку дверей залишається багато вільного простору. Глікенхаус пояснює, що таке позиціонування передніх крісел використовується у леманівських болідах.



Робота над інтер’єром машини ще не завершена, тож вигляд салону чотиридверного SCG Boot ще може змінитись, після того, як будуть завершені всі необхідні тести. До початку наступного року Scuderia Cameron Glickenhaus обіцяє вивести на дороги щонайменше 20 дводверних чи чотиридверних позашляховиків.

Двигун SCG Boot – це компресорний 6,2-літровий V8 LT4 від Chevrolet Corvette Z06 потужністю у 650 к.с. Він розташований у межах бази. Усі машини збираються вручну, а вартість Boot від Scuderia Cameron Glickenhaus починається з відмітки у 287 500 доларів. За додаткові $166 750 можна отримати джип, броньований за класом В6.

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