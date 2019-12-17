Традиционно, дебютант займет место между Macan S и Macan Turbo.

Новый Porsche Macan GTS производитель называет “самым спортивным Макан”. Кроссовер получил дополнительную мощность, особую отделку и выше, чем у обычного Macan, ценник.

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Предыдущий Porsche Macan GTS с 2,9-литровым V6 турбо развивал мощность в 360 лошадей, новый имеет в запасе на 20 сил больше. И на 25 л.с. больше, чем у актуального Macan S. С нуля до первой сотни на спидометре новый кроссовер ускоряется за 4,9 секунды, а с опциональным пакетом Sport Chrono – за 4,7 секунды. Максимальная скорость – 261 км/час.

Набор стандартного оснащения новинки включает спортивную подвеску с адаптивными амортизаторами и уменьшением дорожного просвета на 15 мм, 20-дюймовые колесные диски особого дизайна, 360-миллиметровые тормоза, спортивный выпуск, особый декор кузова и интерьера с черными акцентами и тонированную светодиодную оптику. В качестве опции доступны композитные тормозные механизмы и пневмоэлементы, которые позволят уменьшить клиренс еще на 10 мм.

Фото: Porsche Macan GTS 2020 / Porsche

В продажу Porsche Macan GTS 2020 поступит летом следующего года. Цены объявлены пока только для рынка США, где кроссовер будет стоить от 71 300 долларов.

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