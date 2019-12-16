10-летний юбилей Nissan Leaf встретит с обновлениями.

Обновленный Nissan Leaf начнет выпускаться на рынке Японии в начале 2020 года. Изменения будут незначительными. Главное нововведение – усовершенствованный частичный автопилот ProPILOT, который научился удерживать заданную скорость при движении на спуске.

Также в автомобиле оптимизировали отдачу силовой установки. Ассистент ProPILOT Park сокращает время парковки на 20%. Кроме того, электромобиль получил интеллектуальную систему мониторинга слепых зон и систему звукового оповещения пешеходов во время движения на городских скоростях или задним ходом.

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Мультимедийная система с девятидюймовым экраном теперь входит в стандартную комплектацию. В навигацию добавлен план перезарядки батареи, появилась точка доступа Wi-Fi.

Кроме того, в палитру доступных цветов кузова добавили два оттенка – Vivid Blue и Stealth Gray, а также включили антенну "акулий плавник" во все комплектации.

Напомним, что украинцев хотят пересадить на электромобили до 2030 года.​​​​​​​