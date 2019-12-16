10-річний ювілей Nissan Leaf зустріне з оновленнями.

Оновлений Nissan Leaf почне випускатись на ринку Японії на початку 2020 року. Зміни будуть незначними. Головне нововведення – вдосконалений частковий автопілот ProPILOT, який навчився утримувати задану швидкість при русі на спуску.

Також на автомобілі оптимізували віддачу силової установки. Асистент ProPILOT Park скорочує час парковки на 20%. Крім того, електромобіль отримав інтелектуальну систему моніторингу сліпих зон і систему звукового оповіщення пішоходів під час руху на міських швидкостях або заднім ходом.

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Мультимедійна система з дев'ятидюймовим екраном тепер входить в стандартну комплектацію. В навігацію додано план перезарядки батареї, з'явилася точка доступу Wi-Fi.

Окрім того, в палітру доступних кольорів кузова додали два відтінки – Vivid Blue і Stealth Gray, а також включили антену "акулячий плавник" у всі комплектації.

Нагадаємо, що українців хочуть пересадити на електромобілі до 2030 року.