За темпами зростання ринку електрокарів Україна три роки поспіль в лідерах.

Україна перейде на електромобілі до 2030 року. Народні депутати хочуть прописати це на рівні закону. Для переходу створять всі умови. "Зелені" авто звільнять від ще одного податку і спростять установку електрозарядок.

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Україна вже в десятці лідерів

Число електромобілів в Україні зростає так швидко, що за цим показником ми в десятці країн-лідерів. Всього в Україні зареєстровано майже 27 тис. "Зелених" авто. З них понад 7 тис. Українці купили за цей рік. Для порівняння, в минулому році купили 5,3 тис. Електрокарів - удвічі більше, ніж в 2017 році. Зростанню продажів сприяло скасування митних зборів і податків на ввезення електромобілів.

Але поки що загальне число електромобілів в країні невелике. Частка електричних машин в продажах становить всього 3-3,2%. Для порівняння, в Норвегії половина куплених авто - електрокари.

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Проте, через п'ять років в Україні вже буде 246 тис. Авто з електродвигуном, прогнозують аналітики IRS Group. Темпи продажів електромобілів продовжать рости за рахунок "обнулення" податків. Пільгове розмитнення буде діяти до 2021 року. Українці можуть ввозити електромобілі і не платити ні копійки за розмитнення, не треба платити ПДВ, і акцизний збір - 1 євро за кожен кВт ємності акумулятора. Мито в 10% парламент скасував ще в 2015 році. Залишається тільки збір до Пенсійного фонду - 4,8%, його платять при реєстрації авто. Є велика ймовірність, що і цей збір скасують.

Ще менше податків і більше пільг

Через десять років Україна повинна перейти на електромобілі. Депутати прописали це в проекті закону №2532.

"З метою збереження навколишнього середовища, виконання міжнародних зобов'язань щодо зменшення викидів в атмосферу, поліпшення екологічного стану в містах, а також зменшення залежності економіки від імпорту нафти і нафтопродуктів, держава визначає своїм пріоритетом перехід на електричний автомобільний транспорт до 1 січня 2030 року", - йдеться в одному з пунктів проекту.

Що змінить законопроект:

до 31 грудня 2022 року скасовується Пенсійний збір при реєстрації електромобіля;

до 31 грудня 2024 року електромобілі з зеленими номерними знаками зможуть їздити по смузі громадського транспорту;

Кабмін повинен розробити держрограму з пільгового кредитування та страхування на покупку електромобіля. Також уряду доручається створити програму з розвитку українських виробників електрокарів, виробництва та утилізації акумуляторних батарей.

Зарядні станції не вигідні бізнесу

Велика частина пунктів проекту стосується зарядних станцій для електромобілів. На сьогодні в Україні налічується 2054 зарядні станції з 4069 точками підключення, порахував сервіс PlugShare. Для порівняння в 2014 році в Україні було всього 35 зарядних станцій всіх типів. На одну зарядну станцію в країні припадає сім електромобілів (приблизно 3,5 на кожну зарядну точку). Це можна порівняти з показниками країн Європи.

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Але 95% зарядок в Україні - це повільні станції змінного струму, каже Ігор Ковальов, керівник напрямку YASNO E-mobility. Час зарядки на них обчислюється годинами. Більшість станцій розташовані у великих містах. Дефіцит потужності електромереж на трасах і невисокий попит з боку власників електрокарів ускладнюють розвиток інфраструктури між великими містами.

Підключати нові зарядні станції складно через бюрократію. "Сфера практично не врегульована. Для підключення зарядних станцій більше працюють особисті зв'язки, ніж прописаний механізм. Підключити зарядну станцію складно - потрібно робити проект, виводити точку підключення, навіть якщо мова про станції малої потужності", - зауважує Олександр Кравцов, директор компанії Electrocars.

Але найбільша проблема - вони не вигідні бізнесу, говорить Артем Коломоєць, менеджер з продажу компанії E-Line, яка виробляє станції зарядки електромобілів.

"Навіть попри те, що електромобілів стає більше, відсоток електромобілів - невисокий. Наявність зарядної станції може бути додатковим маркетинговим ходом для ресторанів, житлових комплексів, парковок, щоб залучати додаткових клієнтів. Але саме заробляти на цьому рано", - говорить Артем Коломоєць.

Більшу частину складнощів повинен вирішити проект закону:

до 31 грудня 2024 операторам зарядних станцій не потрібно отримувати ліцензію;

до 31 грудня 2022 роки не потрібно буде платити за підключення і виділення потужностей для операторів автомобільних зарядних станцій.

до елементів благоустрою додадуться струмоприймачі підключення електромобілів до мережі зовнішнього освітлення та зовнішньої реклами;

нові автозаправки, які будуються за містами, повинні бути обладнані зарядними станціями.

"Проект закону дає більше преференцій швидкісним станціям заряду. А вони створюють навантаження на потужність. У містах повинні бути пільги для всіх зарядних станцій, що не перенавантажуватимуть енергетику району, забезпечать ефективне і економне для автомобіля споживання. Не потрібно забувати про повільні зарядні станції в містах ", - говорить Олександр Кравцов.

Якщо електромобілів стане більше, то продажі бензину впадуть. А акциз з палива направляється в Дорожній фонд. Щоб дороги не залишилися без фінансування, введуть новий податок. Це передбачено законопроектом №2532. З 1 січня 2025 року податок буде стягуватися з діяльності операторів зарядних станцій. Збір буде нараховуватися за обсягом спожитої енергії.

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Чи реально Україні перейти на електромобіліПереорієнтація на електромобілі - глобальний тренд. Ряд країн світу вже заявили, що відмовляться від продажів машин з двигуном внутрішнього згоряння через 10-25 років. Норвегія збирається перейти на електромобілі вже до 2025 року. Німеччина зовсім пропонує заборонити авто з ДВС у всьому Євросоюзі з 2030 го. Великобританія планує зробити це в 2032-му, Індія - в 2030-м, а Франція - в 2040-м. Та й самі автовиробники почали орієнтуватися на виробництво гібридів і електромобілів. Зокрема, це пов'язано з усе більшим посиленням вимог до кількості викидів автомобілями.

"За п'ять років в Україні сталася електромобільні революція. Люди розуміють, що електромобілі вигідні. Електрокарів стає більше і вони все різноманітніше. А зарядних станцій зараз у нас більше, ніж у будь-якої сусідньої країни. За десять років Україна може прийти до того, щоб все продажу приватного транспорту становили електромобілі. Це цілком реально ", - вважає Олександр Кравцов.

Важливо, щоб при спробах врегулювати ряд актуальних для ринку електромобілів питань не вводилися регуляторні бар'єри, говорить Ігор Ковальов. Так, законопроект передбачає, що з 2025 року діяльність електрозарядок може стати ліцензованої.

"Європейська ж практика виходить з того, що зарядка електромобілів є послугою і, відповідно, не регулюється, як поставка електроенергії. А зарядна станція є кінцевим споживачем електроенергії, відповідно, не є суб'єктом, який може постачати електроенергію. Наприклад, в тій же Директиві ЄС 2014/94 / EU Аlternative Fuels Infrastructure (AFI) Directive зарядка електромобіля називається services to customers, тобто послугою. В п. 8 статті 4 Директиви вказується, що оператори зарядних станцій повинні мати можливість купувати електроенергію у будь-якого постачальника електроенергії, а не трейдера, як це було б, якби електроенергію перепродували", - відзначає Ігор Ковальов.

Створення нових адміністративних бар'єрів може привести до уповільнення розвитку ринку електромобілів, і відповідно зробити їх менш доступними для широкої аудиторії користувачів.

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