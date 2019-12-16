Спільнота власників авто на іноземній реєстрації збереться на акцію протесту завтра, 17 грудня 2019 року. Головна вимога – врегулювання правил розмитнення авто.

Суть проблеми полягає у надто високих ставках розмитнення вживаних авто. У той час як розмитнення нового авто коштує 35-40% від його вартості, розмитнення вживаного обходиться у 250-650% від його митної вартості.

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На думку спільноти така ситуація не є справедлива і вимагає вирішення вже дуже тривалий час. Діалог з владою іде, і одна з пропозицій – створення більш лояльних ставок розмитнення в обмін на повернення схеми техогляду для усіх транспортних засобів.

Якщо така домовленість буде виконана, усі автомобілісти України будуть змушені регулярно проходити техогляд, як це було до 2011 року. Нагадаємо, що за офіційними даними поліції, частка ДТП що відбулись через технічні несправності – менше 1%. Корупційний техогляд був відмінений в 2011 році.

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