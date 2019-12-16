Сообщество владельцев авто на иностранной регистрации соберется на акцию протеста завтра, 17 декабря 2019 года. Главное требование – урегулирование правил растаможки авто.

Суть проблемы заключается в слишком высоких ставках растаможки подержанных авто. В то время как растаможка нового авто стоит 35-40% от его стоимости, растаможка подержанного обходится 250-650% от его таможенной стоимости.

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По мнению сообщества такая ситуация не справедливая и требует решения уже очень длительное время. Диалог с властью идет, и одно из предложений – создание более лояльных ставок растаможки в обмен на возвращение схемы техосмотра для всех транспортных средств.

Если такая договоренность будет выполнена, все автомобилисты Украины будут вынуждены регулярно проходить техосмотр, как это было до 2011 года. Напомним, что по официальным данным полиции, доля ДТП, произошедших из-за технических неисправностей – меньше 1%. Коррупционный техосмотр был отменен в 2011 году.

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