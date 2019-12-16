Конструкторське бюро компанії "Богдан Моторс" завершило розробку нової моделі електричного автобуса і вже тривають роботи з виготовлення передсерійного зразка.

Новий електробус "Богдан" вже в наступному 2020 році обіцяють серійно виготовляти на потужностях заводу в Луцьку.

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Новий "Богдан" матиме 12 метровий кузов виготовлений з нержавіючої сталі та матиме низький рівень підлоги. Автобус призначено для перевезення пасажирів міськими маршрутами. Пасажиромісткість становитиме не менше 80 пасажирів.

За словами розробників, характеристики електробуса залежатимуть від комплектації: пробіг на одній зарядці від 200 км., сумарна потужність двигунів 260 кВт, максимальна швидкість понад 70 км/год.

При виготовлені електричного автобусу "Богдан" використовуватимуться комплектуючі європейського виробництва.

Поява в модельному ряді "Богдану" електричного автобуса відкриватиме компанії перспективний ринок Європейського Союзу. Втім, в корпорації наголошують і на важливості розвитку такого виду транспорту і в Україні.

Остаточна ціна нового електричного автобусу буде визначена на початку Нового року перед початком серійного виробництва. Як кажуть розробники, ціна на електробус буде нижчою за європейські аналоги.

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Нагадаємо, корпорація "Богдан" вже має досвід у виробництві екологічного громадського транспорту: електробус "Богдан А70100" було виготовлено у співпраці з польськими фірмами "Ursus" та "Enika". Наразі він експлуатується на маршрутах міста Люблін. Крім того, "Богдан" виробляє 12-метрові кузови електробусів для французької компанії Bluebus, з якою 2019 року було укладено новий контракт на постачання продукції. Окрім того, у листопаді минулого року "Богдан" представив першу українську повністю електричну вантажівку, виготовлену для данської компанії BankeElectromotive.