DEKRA розбила Ніссан Ліф минулої генерації, яких багато їздить в Україні.

Наскільки безпечним є найпопулярніший в світі електромобіль Nissan Leaf минулого покоління? Відповідь на це запитання дали краш-тести німецької асоціації DEKRA. Порівняно з краш-тестами EuroNCAP завдання було ускладнене: швидкість збільшена до 75 та 84 км/год (а не 64 км/год), а машини били не в бетонну стіну, а в стовп. В 2012 році, коли EuroNCAP розбивали Nissan Leaf першого покоління, він набрав максимальні 5 зірок з безпеки.

В краш-тесті DEKRA пошкодження були набагато більшими, ніж у EuroNCAP.

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Наприклад, при боковому ударі на швидкості 75 км/год кузов Leaf буквально складується навпіл. Шанси водія та пасажирів вижити у такому ДТП дуже малі. Втім, експерти DEKRA говорять, що і в звичайному авто з традиційним двигуном внутрішнього згорянні ця аварія така ж небезпечна.

В лобовому зіткненні з деревом зі швидкістю 84 кілометри на годину деформація кузова теж була значною. На щастя, електромобіль не загорівся в жодному з краш-тестів.

Нагадаємо, що Mazda CX-30 стала найбільш безпечним авто за всю історію краш-тестів.