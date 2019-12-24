402,336 км/год, якщо точніше – 250 миль на годину.

Британська компанія McLaren Automotive завершила швидкісні тести свого тримісного гіперкара Speedtail. Передсерійний прототип з кодовим позначенням XP2 більше 30(!) разів розвинув максимальну швидкість більше 250 миль на годину.

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Випробування проводились на злітно-посадковій смузі Космічного центру Кеннеді у Флориді. Результат, показаний Speedtail, забезпечив йому звання найшвидшого автомобіля марки – цей титул раніше належав легендарному McLaren F1, який свого часу показував рекордні 386,4 км/год.

McLaren Speedtail, разом з Senna та Elva, формує нову лінійку моделей марки, позначену, як Ultimate Series. “Швидкохвостий” гіперкар оснащується гібридною силовою установкою, успадкованою від McLaren P1. Бензоелектричний агрегат автомобіля продукує 1070 к.с. потужності та 1150 Нм крутного моменту.

Акумулятор власної розробки McLaren має питому потужність в 5,2 кіловата на кілограм – виробник стверджує, що це найкраще співвідношення серед усіх існуючих високовольтних батарей. Speedtail оснащений бездротовою зарядкою та високоефективною системою рекуперації енергії гальмування.

Фото: McLaren Speedtail / McLaren

McLaren Speedtail випустять серією зі 106 автомобілів, кожен вартістю від 1,75 млн британських фунтів ($2,26 млн). Усі вони вже розкуплені, а отримати машини клієнти зможуть, починаючи з лютого 2020 року.

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