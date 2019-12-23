Как ни странно, это не поделка, а серийная модель, которая была выпущена в 1980-х мелкой серией.

Это автомобиль, это самолет, это мотоцикл, это имеет разрешение на передвижение по общественным дорогам и это может быть вашим. Необычный транспорт сейчас выставлен на продажу на eBay.

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Разработанный инженером-авиатором Джимом Беде, сначала этот аппарат назывался Litestar Autocycle, а позже – Pulse Autocycle, после того, как Bede была продана компании Owosso Motor Car Company. Последняя выпускала такие транспортные средства с 1984 по 1990 год и успела построить несколько сотен (350, как утверждает продавец) таких машин. Данный экземпляр выпущен в 1987 году и имеет на одометре почти 60 тысяч километров.

Кузов-фюзеляж изготовлен из стеклопластика, под ним скрывается мотоциклетный двигатель. В оригинальных моделях использовались моторы Yamaha 400 или Honda 450. Аппарат имеет четыре колеса, однако боковые выполняют функцию вспомогательных, как на детском велосипеде, поэтому одновременно касаются поверхности лишь три из них. Это позволяло регистрировать Pulse Autocycle, как обычный мотоцикл.

Фото: Pulse Autocycle / eBay

Салон одноместный, с интерьером украшенным как кабина самолета. В тесном кокпите нашлось место для стереосистемы и кондиционера. Все это добро оценивается в 39 900 долларов – на несколько тысяч выше, от начальной до завершения торгов осталось два дня.

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