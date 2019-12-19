Сама модель Espada – раритетный автомобиль, а в таком виде просто не имеет аналогов.

На аукционе Mecum будет выставлен на торги уникальный суперкар 1970-х годов Lamborghini Espada с бешеным тюнингом. За уникальный рет-род рассчитывают выручить 200-250 тысяч долларов.

Смотрите также: Зеркальные фары с эффектом бесконечности завораживают и гипнотизируют: видео

Итальянская мануфактура Lamborghini построила лишь 1217 четырехместных гранд-туреров Espada, что в наше время означает высокую цену и значительную редкость для таких машин. Мало у кого из ценителей классики поднимется рука на подобную икону. И французская студия Danton Arts Customs все же решилась на подобное, причем в самой радикальной форме.

Свой проект кастомайзеры посвятили 50-летию модели Espada. Автомобиль, лежащий в основе рет-рода, был выпущен в 1968 году. Мастера Danton оставили на своем месте оригинальный V12, а вот окружавший его кузов удалили. Так же, как и окна, и все лишнее из салона. Зато автомобиль получил большие и широкие колеса с шинами Michelin, воздухозаборники от Reventon и много металлических пластин с заклепками.

Фото: рет-род Lamborghini Espada от Danton Arts Customs / Mecum

Аукцион Mecum будет проводиться в Киссимми, штат Флорида, в следующем месяце.

Также интересно: SEMA 2019: знакомимся с супер-тачками самой масштабной выставки тюнинга на планете