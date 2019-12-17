Ярко, эффектно, технологично. Но что на это скажет полиция?

Стив Моланс занимается изготовлением световых инсталляций с эффектом оптической иллюзии в качестве товаров, а также всего по чуть-чуть на заказ, от рекламных вывесок до дизайнерской мебели. Как-то ему пришло в голову "прокачать" иллюминацию своего Nissan Skyline.

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Вот что Стив пишет о себе на своей странице Skeptik Innovations: "Я специализируюсь на 12-вольтовом аудио-, видео- и автомобильном/мото/и домашнем индивидуальном освещении. Я также восстанавливаю и реконструирую антиквариат".

В объяснении к видео умелец рассказывает, что комплект задних фонарей состоит из зеркал, цветных светодиодов и блока управления BlueGhozt, который позволяет создавать цветомузыку. Передняя оптика также с оптико-визуальными эффектами. Кроме того, есть иллюминация колес и подсветка в салоне. Автор объясняет, что на этом видео он хотел показать свой уровень и качество исполнения. А посмотреть есть на что.

Бесконечное зеркало состоит из двух или более параллельных или почти параллельных зеркал, которые используются для создания серии меньших отражений, которые и образуют оптический эффект бесконечности. Управлять всей светомузыкой, как и антикрылом на корме Skyline, можно дистанционно, с помощью контроллера Nintendo.

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