Конкурс The Peninsula Classics Best of the Best Award – фактически, мировой чемпионат для конкурсных (коллекционных) автомобилей за звание самого красивого. Организаторы объявили список претендентов на главный титул 2020 года.

Конкурс Peninsula Classics Best of the Best Award был основан сетью роскошных отелей Peninsula и, хотя проводится только в пятый раз, быстро стал едва ли не самым масштабным событием в мире коллекционных машин.

Признание автомобиля достойным внимания авторитетных судей конкурса The Peninsula Classics Best of the Best Award – уже большая победа для каждого коллекционера. Выход в финал – как найти золотой билет-приглашение на шоколадную фабрику Вилли Вонки, а победа в конкурсе равнозначна, разве что, коронации. К слову, в прошлом году корона и титул "Лучшего из лучших" досталось Alfa Romeo 8C 2900B 1937 гг.в.



Фото: Alfa Romeo 8C 2900B 1937 года выпуска – победитель Peninsula Classics 2019 / Peninsula

В этом году в Peninsula Classics за главный приз будут соревноваться 8 автомобилей-финалистов, каждый из которых стал победителем других Конкурсов элегантности в 2019 году: Salon Privé, Amelia Island, Cavallino Classic, Goodwood Cartier Style et Luxe, Chantilly Arts & Elégance Richard Mille, Concours of Elegance Hampton Court Palace, Pebble Beach Concours d'Elegance и The Quail.

Автошоу The Peninsula Classics начнет свою работу 6 февраля 2020. Вот претенденты на титул Best of the Best:

Talbot-Lago T26 Grand Sport Coupé 1948 года, кузов от Figoni et Falaschi. Победитель Salon Privé 2019.

Mercedes-Benz 540 K Autobahn-Kurier 1938, кузов заводской. Победитель Amelia Island Concours d’Elegance 2019.

Ferrari 335 S Spyder 1958 года, кузов от Scaglietti. Победитель Cavallino Classic 2019.

Abarth 205 Berlinetta 1950 года, кузов от Vignale, дизайн Michelotti. Победитель Goodwood Cartier Style et Luxe Concours d’Elegance 2019.

Bentley 8 Litre Foursome Coupe 1931 года, кузов от Freestone & Webb. Победитель Chantilly Arts & Elégance Richard Mille 2019.

Rolls-Royce Silver Ghost Torpedo Skiff 1919 года, кузов от Barker. Победитель Concours of Elegance Hampton Court Palace 2019.

Bentley 8 Litre Dual Cowl Tourer 1931 года, кузов от Gurney Nutting. Победитель Pebble Beach Concours d'Elegance 2019.

Stutz DV32 Convertible Victoria 1931 года, кузов от LeBaron. Победитель The Quail 2019.

