Конкурс The Peninsula Classics Best of the Best Award є, фактично, світовим чемпіонатом для конкурсних (колекційних) автомобілів за звання найкрасивішого. Організатори оголосили список претендентів на головний титул 2020 року.

Конкурс Peninsula Classics Best of the Best Award був започаткований мережею розкішних готелів Peninsula і, хоча проводиться лише вп'яте, швидко став чи не наймасштабнішою подією у світі колекційних машин.

Визнання автомобіля гідним уваги авторитетних суддів конкурсу The Peninsula Classics Best of the Best Award – вже чимала перемога для кожного колекціонера. Вихід у фінал – як знайти золотий квиток-запрошення на шоколадну фабрику Віллі Вонки, а перемога в конкурсі рівнозначна, хіба що, коронації. До слова, минулого року звання “Кращого з кращих” дісталось Alfa Romeo 8C 2900B 1937 року випуску.



Фото: Alfa Romeo 8C 2900B 1937 року випуску – переможець Peninsula Classics 2019 року / Peninsula

Цього року в Peninsula Classics за головний приз змагатимуться 8 автомобілів-фіналістів, кожен з яких став переможцем інших Конкурсів елегантності у 2019 році: Salon Privé, Amelia Island, Cavallino Classic, Goodwood Cartier Style et Luxe, Chantilly Arts & Elégance Richard Mille, Concours of Elegance Hampton Court Palace, Pebble Beach Concours d'Elegance та The Quail.

Автошоу The Peninsula Classics розпочне свою роботу 6 лютого 2020 року. Ось претенденти на титул Best of the Best:

Talbot-Lago T26 Grand Sport Coupé 1948 року, кузов від Figoni et Falaschi. Переможець Salon Privé 2019.

Mercedes-Benz 540 K Autobahn-Kurier 1938 року, кузов заводський. Переможець Amelia Island Concours d’Elegance 2019.

Ferrari 335 S Spyder 1958 року, кузов від Scaglietti. Переможець Cavallino Classic 2019.

Abarth 205 Berlinetta 1950 року, кузов від Vignale, дизайн Michelotti. Переможець Goodwood Cartier Style et Luxe Concours d’Elegance 2019.

Bentley 8 Litre Foursome Coupe 1931 року, кузов від Freestone & Webb. Переможець Chantilly Arts & Elégance Richard Mille 2019.

Rolls-Royce Silver Ghost Torpedo Skiff 1919 року, кузов від Barker. Переможець Concours of Elegance Hampton Court Palace 2019.

Bentley 8 Litre Dual Cowl Tourer 1931 року, кузов від Gurney Nutting. Переможець Pebble Beach Concours d'Elegance 2019.

Stutz DV32 Convertible Victoria 1931 року, кузов від LeBaron. Переможець The Quail 2019.

