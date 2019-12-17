Яскраво, ефектно, технологічно. Та що на це скаже поліція?

Стів Моланс займається виготовленням світлових інсталяцій з ефектом оптичної ілюзії у якості товарів, а також усього по троху на замовлення, від рекламних вивісок до дизайнерських меблів. Якось йому спало на думку “прокачати” ілюмінацію свого Nissan Skyline.

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Ось що Стів пише про себе на своїй сторінці Skeptik Innovations: “Я спеціалізуюся на 12-вольтовому аудіо-, відео- та автомобільному / мото / та домашньому індивідуальному освітленні. Я також відновлюю та реконструюю антикваріат”.

У поясненні до відео умілець розповідає, що комплект задніх ліхтарів складається з дзеркал, кольорових світлодіодів та блоку управління BlueGhozt, котрий дозволяє створювати світломузику. Передня оптика також з оптично-візуальними ефектами. Крім того, є ілюмінація коліс та підсвітка в салоні. Автор пояснює, що на цьому відео він хотів показати свій рівень та якість виконання. А подивитись є на що.



Нескінченне дзеркало складається з двох або більше паралельних або майже паралельних дзеркал, які використовуються для створення серії менших відображень, які й утворюють оптичний ефект нескінченності. Керувати усією світломузикою, як і двигунтом Skyline, можна дистанційно, за допомогою контролера Nintendo.

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