Сама модель Espada – раритетний автомобіль, а в такому вигляді просто не має аналогів.

На аукціоні Mecum буде виставлений на торги унікальний суперкар 1970-х років Lamborghini Espada з шаленим тюнінгом. За унікальний рет-род розраховують виручити 200-250 тисяч доларів.

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італійська мануфактура Lamborghini збудувала лише 1217 чотиримісних гранд-турерів Espada, що в наш час означає високу ціну та значну рідкість для таких машин. Мало в кого з поціновувачів класики підніметься рука на подібну ікону. Та французька студія Danton Arts Customs все ж зважилась на подібне, причому в найрадикальнішій формі.

Свій проект кастомайзери присвятили 50-річчю моделі Espada. Автомобіль, що лежить в основі рет-рода, був випущений у 1968 році. Майстри Danton залишили на своєму місці оригінальний V12, а от кузов, що його оточував, видалили. Так само, як і вікна, та усе зайве з салону. Натомість автомобіль отримав великі та широкі колеса з шинами Michelin, повітрозабірники від Reventon та багато металевих пластин з заклепками.

Фото: рет-род Lamborghini Espada від Danton Arts Customs / Mecum

Аукціон Mecum буде проводитись в Кіссіммі, штат Флорида, наступного місяця.

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