Хочешь пережить апокалипсис? Собери всю Cyber-коллекцию!

Электрический седан Tesla Cybertruck стал именно тем, чем и был задуман – сенсацией, законодателем новой моды. И пусть пока не в автомобильном дизайне, но все еще впереди.

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Если раньше не наступит конец света. Пережить который, конечно, смогут только владельцы Tesla Cybertruck, которые спрячутся в своих гаражах-бункерах Cybunker, интегрированных в здания-укрытия CyberHouse.

Вокруг могут бушевать песчаные бури или снежные бураны, с фиолетового неба может падать кислотный дождь, в руинах соседских домов прятаться зомби, а в лесах вокруг – звери-мутанты. Все это будет абсолютно безразлично 6-7 жителям умного дома-крепости. Примерно такую картину очерчивает видео от архитектурного бюро Modern House.



Проект CyberHouse предусматривает массивные железобетонные стены, гладкие и неприступные, способны защитить жителей от последствий “Дня Z” или ядерного удара. Супер-крепкими также должны быть все окна и двери, а дополнительно их защищать металлические жалюзи.

Дом двухэтажный, но имеет подземный гараж с лифтом. На втором этаже расположена открытая терраса с камином. Крыша выложена солнечными панелями, которые обеспечивают “Кибердому” пожизненное автономное питание. Пока светит солнце.

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