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Електричний пікап Tesla Cybertruck став саме тим, чим і був задуманий – сенсацією, законодавцем нової моди. І нехай поки що не в автомобільному дизайні, але все ще попереду.

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Якщо раніше не настане кінець світу. Пережити який, звісно, зможуть тільки власники Tesla Cybertruck, котрі заховаються у своїх гаражах-бункерах Cybunker або будинках-укриттях CyberHouse.

Довкола можуть вирувати пісчані бурі чи сніжні бурани, з фіолетового неба може падати кислотний дощ, у руїнах сусідських будинків ховатись зомбі, а в лісах довкола – звірі-мутанти. Усе це буде абсолютно байдуже 6-7 мешканцям розумного будинку-фортеці. Приблизно таку картину окреслює відео від архітектурного бюро Modern House.



Проект CyberHouse передбачає масивні залізобетонні стіни, гладенькі й неприступні, здатні захистити мешканців від наслідків “Дня Z” чи ядерного удару. Суперміцними також повинні бути усі вікна та двері, а додатково їх захищатимуть металеві жалюзі.



Будинок двоповерховий, але має підземний гараж з ліфтом. На другому поверсі розташована відкрита тераса з каміном. Дах викладений сонячними панелями, котрі забезпечують “Кібербудинку” довічне автономне живлення. Допоки світить сонце.

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