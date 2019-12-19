Гіперскутери доступні у три- або чотириколісному виконанні.

Лондонська фірма D-Fly представила електроскутер під назвою Dragonfly Hyperscooter у двох виконаннях. Обидві версії можуть розвивати максимальну швидкість у 60 км/год та мають запас ходу до 46 кілометрів.

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Подібні характеристики, як правило, означають високу вартість і Dragonfly тут не виняток. Модель представлена у триколісному виконанні має довжину 106,2-108,7 см, залежно від того, складений самокат чи приведений в робоче положення. Чотириколісна версія краще за триколісну почувається на грунтових доріжках і має довжину 115,2 см.

Dragonfly перекладається, як “Бабка” (комаха). Це відображено в дизайні оптики скутерів, а також загальній стилістиці техно-біоніки. D-Fly називає своє сміливе творіння “суперкаром або розкішним седаном” у світі електричних скутерів.

Скутер Dragonfly має кілька режимів руху, включаючи позашляховий та дріфт. У базову комплектацію моделі входить зйомний блок живлення, який забезпечує пробіг до 29 км, в той час як далекобійна версія зможе долати до 46 км на одному заряді. Скутер оснащений системою рекуперації гальмівної енергії. D-Fly буде продавати акумуляторні батареї окремо, тож власники транспорту зможуть тримати запасні блоки живлення в рюкзаку та міняти їх за потреби.

Електричний кік-скутер має не тільки передні та задні LED-фари, а й сигнали поворотів. Вмикається ключем. Має вбудовану сигналізацію, треккер та GPS. Дисплей приладової панелі з навігацією та конект-блоку, що співпрацює зі смартфоном, акустичну систему, що відповідає за відтворення музики та шумового супроводу самого скутера для сповіщення пішоходів. Крім того, скутери мають невеличкі сховища для дрібних речей та тримач для напоїв.

Фото: електричний самокат Dragonfly Hyperscooter / D-Fly

D-Fly такожповідомляє про свою розробку під назвою “Технологія повного нахилу” для тривимірного нахилу та кручення керма, керованого за допомогою обертового дроселя. Незалежна система підвіски з подвійною шпилкою та заповнені піною шини пом’якшують удари від нерівностей дороги.

Усі охочі придбати скутер Dragonfly можуть зробити попереднє замовлення зі 100-доларовим депозитом. Спеціальна ціна електроскутера становить 5 тисяч доларів, тоді як ринкова вартість буде не нижчою $6000 доларів. Перші замовники отримають свої скутери в середині 2020 року.

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