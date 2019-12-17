Тягові батареї з часом втрачають свою максимальну ємність. І чим частіше для зарядки використовуються швидкісні пристрої, тим менше живе акумулятор.

Експерти компанії Geotab провели досладження 6300 електрокарів приватних власників та корпоративних парків. Статистика показує, що в більшості випадків, деградація батарей є не критичною.

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Geotab наводить данні про середньостатистичну втрату ємності акумуляторів протягом року на рівні 2,3% від початкової потужності. Це означає, що більшість акумуляторів здатні служити не менше, ніж самі автомобілі, які вони живлять.

Експерти наводять конкретні приклади. Так, у зрізі брали участь два електрокари від різних виробників: Tesla Model S 2015 року випуску втрачала в середньому по 2,3% ємності батарей щороку, тоді як Nissan Leaf такого ж віку, зменшував свою енергоємність в середньому на 4,2% протягом року. Експерти пояснюють, що причиною такої різниці може бути різний принцип охолодження тягових акумуляторів – у Tesla використовується рідинне охолодження, в той час як у Nissan система покладається на пасивне охолодження повітрям.

Geotab вказує, що деградація акумуляторної батареї не є лінійною. Як результат, протягом кількох років падіння може бути повільним, а в якийсь момент різко збільшитись. Прогнозувати зміни практично неможливо, оскільки на них впливає багато різних факторів.

Дослідження також показало, що клімат, у якому експлуатується електрокар, також має вплив на темпи деградації акумуляторів: у спекотному кліматі батареї швидше втрачають ємність, ніж у прохолодному. Часта швидка зарядка також прискорює деградацію акумулятора, а от частота заряджань на цей параметр не впливає.

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