Тяговые батареи со временем теряют свою максимальную емкость. И чем чаще для зарядки используются скоростные устройства, тем меньше живет аккумулятор.

Эксперты компании Geotab провели исследования 6300 электрокаров частных владельцев и корпоративных парков. Статистика показывает, что в большинстве случаев, деградация батарей является не критичной.

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Geotab приводит данные о среднестатистической потери емкости аккумуляторов в течении года на уровне 2,3% от начальной мощности. Это означает, что большинство аккумуляторов способны служить не меньше, чем сами автомобили, которые они питают.

Эксперты приводят конкретные примеры. В срезе участвовали два электрокара от различных производителей: Tesla Model S 2015 года выпуска теряла в среднем по 2,3% емкости батарей ежегодно, тогда как Nissan Leaf такого же возраста, уменьшал свою энергоемкость в среднем на 4,2% в течении года. Эксперты объясняют, что причиной такой разницы может быть разный принцип охлаждения тяговых аккумуляторов – в Tesla используется жидкостное охлаждение, в то время как у Nissan система полагается на пассивное охлаждение воздухом.

Geotab указывает, что деградация аккумуляторной батареи не является линейной. Как результат, в течение нескольких лет падения может быть медленным, а в какой-то момент резко увеличиться. Прогнозировать изменения практически невозможно, так как на них влияет много различных факторов.

Исследование также показало, что климат, в котором эксплуатируется электрокар, также влияет на темпы деградации аккумуляторов: в жарком климате батареи быстрее теряют емкость, чем в прохладном. Частая быстрая зарядка также ускоряет деградацию аккумулятора, а вот частота зарядок на этот параметр не влияет.

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