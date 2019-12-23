Як не дивно, це не саморобка, а серійна модель, що була випущена у 1980-х дрібною серією.

Це автомобіль, це літак, це мотоцикл, це має дозвіл на пересування громадськими дорогами і це може бути вашим. Незвичайний транспорт зараз виставлений на продаж на eBay.

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Розроблений інженером-авіатором Джимом Беде, спочатку цей апарат називався Litestar Autocycle, а пізніше – Pulse Autocycle, після того, як Bede була продана компанії Owosso Motor Car Company. Остання випускала такі транспортні засоби з 1984 по 1990 рік і встигла збудувати кілька сотень (350, як стверджує продавець) таких машин. Данний екземпляр випущений у 1987 році і має на одометрі майже 60 тисяч кілометрів.

Кузов-фюзеляж виготовлений зі склопластику, під ним ховається мотоциклетний двигун. В оригінальних моделях використовувались мотори Yamaha 400 або Honda 450. Апарат має чотири колеса, однак бічні виконують функцію допоміжних, як на дитячому велосипеді, тож одночасно тиркаються поверхні лише три з них. Це дозволяло реєструвати Pulse Autocycle, як звичайний мотоцикл.

Фото: Pulse Autocycle / eBay

Салон одномісний, з інтер’єром оздобленим як кабіна літака. В тісному кокпіті знайшлось місце для стереосистеми та кондиціонера. Усе це добро оцінюється 39 900 доларів – на кілька тисяч вища, від початкової, до завершення торгів залишилось два дні.

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