Британський автовиробник має довгу історію в літакобудуванні, а зараз хоче стати номером один у приватній авіації з одномісним джетом ionBird.

Компанія Rolls-Royce представила прототип одномісного літака ionBird з трьома електромоторами потужністю у 750 кВт (1020 к.с.), здатний розвивати максимальну швидкість у 480 км/год. З ним Rolls-Royce сподівається встановити рекорд.

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Електролітак створений у співробітництві з виробником електромоторів YASA та авіаційним стартапом Electroflight. Перші польоти та спробу встановити рекорд швидкості планують провести навесні 2020 року.

Фото: електричний літак Rolls-Royce ionBird / Rolls-Royce

Літак обладнаний тяговою ​​батареєю з 6 тисячами осередків. Компанія стверджує, що це найвища щільність розміщення осередків в батареї, встановленої на літальному апараті. Вона має забезпечити літаку запас ходу в повітрі до 320 км. Ефективність енергосистеми досягає 90%, для порівняння їх ефективність у болідах Формула-1 становить лише 50%.

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