Ни один другой автомобиль на такое не способен. Пока что.

Для разворота на месте колеса пикапа с правого борта вращаются в противоположную сторону от пары с левого борта. Смышленая выдумка от Rivian.

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Исполнять эффектный трюк Rivian R1T позволяют четыре независимых электромотора. Такую же функцию создатели пикапа пообещали и родственному внедорожнику R1S.

Вращение на месте, может быть весьма полезным на бездорожье. Выполнять “танковый разворот” следует только на почве, гравии или снегу, но не на сухом асфальте, поскольку это может повредить силовую установку.

Электрокары Rivian способны не только разворачиваться на месте, но и ездить боком, выполняя так называемое “танковое управление” – Tank Steer. Это сделает параллельную парковку простой, как никогда раньше. Каким образом реализована система – не сообщается, есть несколько способов выполнять такой маневр.

Первый – разворот колес перпендикулярно их обычному положению, второй – специальные “гусеничные” шины, еще один вариант выполнения этого маневра заключается в асинхронном вращении колес.

Rivian R1T и R1S имеют аналогичные силовые установки с 200-сильными электромоторами, которые питаются от батарей емкостью в 105, 135 или 180 киловатт-часов. Производство электрокаров стартует совсем скоро, а поставки машин клиентам фирма обещает начать в 2020 году.

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