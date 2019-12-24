Финансовая помощь поступила от инвестиционной группы T. Rowe Price Investment Management.

В числе других крупных инвесторов Rivian значатся Amazon, Ford, BlackRock и Cox Automotive. Для "Ривиан" это уже четвертое значительное вливание средств за этот год.

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В феврале Rivian получил 700 миллионов долларов от группы компаний во главе с Amazon. В апреле – еще 500 миллионов поступило от Ford, а в сентябре свои 350 миллионов добавила компания Cox Automotive. Свои инвестиции указанные компании надеются вернуть различными способами: Ford получит готовую к использованию платформу для электрокаров, Amazon – парк со 100 тысячами машин, а Cox Automotive будет иметь выгоду в сфере логистики и обслуживания.

Напомним, первые две модели Rivian дебютировали чуть больше года назад на автосалоне в Лос-Анджелесе. Фактически, пикап R1T и кроссовер R1S представляют собой кузовные модификации одного автомобиля. Для обеих моделей предусмотрен выбор емкости батарей из трех вариантов, максимальный из которых обеспечит электрокарам запас хода более 600 км.

Фото: электрический пикап Rivian R1T / Rivian

Производство на бывшем заводе Mitsubishi в Иллинойсе начнется с пикапа, за который обещана стартовая стоимость в 68 тысяч долларов. Поставлять Rivian R1T покупателям начнут конце 2020 года.

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