Если раньше и были сомнения по поводу этого стартапа, то это соглашение свидетельствует, что в "Ривиан" можно верить.

Исполнительный директор Amazon Джефф Безос объявил, что его компания берет курс на полное освобождение от вредных выбросов и надеется перевести весь свой автопарк на электрокары до 2040 года. В рамках этого плана уже сделан первый заказ.

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Сто тысяч фургонов заказала Amazon в фирмы Rivian Automotive. Согласно контракту американский автопроизводитель, который еще не доставил своим заказчикам ни одного автомобиля, обязуется передать интернет-трейдеру все машины до 2024 года.

Такой автопарк на 40% перекроет существующий сегодня флот бензиновых и дизельных машин Amazon. Учитывая ежегодное загрязнение атмосферы 10 миллиардами тонн выхлопных газов автопарком компании, даже эти сорок процентов будут значительным облегчением для экологии.

Выход на дороги первых коммерческих электрокаров Rivian под флагом Amazon ожидается в 2021 году. А полный объем будет выполнен в течение трех лет.

Amazon и Ford являются одними из главных инвесторов "Ривиан". Немного ранее в этом месяце компания Rivian также объявила об инвестициях от компании Cox Automotive в размере 350 миллионов долларов, что подняло общую стоимость молодого автопроизводителя до 3,5 миллиардов долларов.

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